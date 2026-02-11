Anzeige
Mittwoch, 11.02.2026
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0
SIEMENS ENERGY AG
Xetra
11.02.26 | 14:47
161,45 Euro
+7,20 % +10,85
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
11.02.2026 13:52 Uhr
Siemens Energy Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen nach Rekordzahlen?

Die Siemens Energy Aktie rückt nach einem starken Jahresauftakt wieder in den Fokus der Anleger. Der Energietechnikkonzern profitiert weiterhin von einer weltweit hohen Stromnachfrage - insbesondere im Bereich Gasturbinen und Netztechnik.

Mit deutlich steigenden Umsätzen, einem Rekord-Auftragsbestand und einem kräftig verbesserten operativen Ergebnis liefert Siemens Energy starke Argumente für Investoren. Doch stellt sich jetzt die Frage: Ist es sinnvoll, Siemens Energy Aktien zu kaufen - oder ist das positive Szenario bereits eingepreist?

