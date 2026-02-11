All for One Group setzt ein klares Signal an ihre Anteilseigner: Der Vorstand des SAP- und Cloud-Spezialisten hat - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - ein öffentliches Aktienrückkaufangebot beschlossen. Bis zu 115.000 eigene Aktien, entsprechend 2,3?% des Grundkapitals, sollen zu 38,60?Euro je Aktie erworben werden. Das Gesamtvolumen beträgt damit bis zu 4,44?Mio.?Euro. Das Angebot läuft vom 18.?Februar bis zum 4.?März?2026 und steht allen Aktionären offen. Die Aktien können während dieses Zeitraums zur Annahme eingereicht werden. Das Rückkaufprogramm soll langfristig die Eigenkapitalquote stärken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
