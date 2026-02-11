Douglas Group - In einem Umfeld zunehmender Konsumzurückhaltung zeigt sich die Douglas Group von ihrer widerstandsfähigen Seite. Europas führender Premium-Beauty-Händler steigerte im ersten Quartal 2025/26 (Oktober bis Dezember 2025) seinen Umsatz um 1,7 % und behauptete damit seine starke Marktposition. Doch das Ergebnis hat Schattenseiten: Aufgrund von Rabattaktionen und einer spürbar höheren Preissensibilität der Verbraucher sank die bereinigte EBITDA-Marge auf 19,9 % (Vorjahr: 21,5 %). Der Quartalsgewinn steht damit unter Druck - ein Trend, der in der gesamten europäischen Konsumlandschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin