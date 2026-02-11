INNIO und VoltaGrid unterzeichnen Vereinbarung zur Lieferung von 300 Jenbacher Gasmotoren für Behind-the-Meter-Energieerzeugungsinfrastruktur mit einer Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt (GW).

Die Jenbacher Gasmotoren sollen zur Versorgung von KI- und High-Performance-Computing-Datacenter eingesetzt werden.

Die INNIO Group hat heute einen Großauftrag von VoltaGrid über 1,5 Gigawatt (GW) bekannt gegeben. Damit bauen INNIO und VoltaGrid ihre Zusammenarbeit im Bereich der Behind-the-Meter-Energieerzeugung (kundenseitige Energieerzeugungsanlagen) für KI- und High-Performance-Computing-Infrastrukturen weiter aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211154296/de/

Jenbacher J624 Gasmotor von INNIO

Als Teil der Vereinbarung plant INNIO, insgesamt 300 Jenbacher Gasmotoren der Typen J624 und J620 zu liefern. Die J624er Gasmotoren sind in die QPac Plattform von VoltaGrid eingebunden und zu standardisierten 25-MW-Modulen zusammengefasst. Dies ermöglicht eine zügige und skalierbare Umsetzung für Datacenter in den USA. Die Auslieferung ist bis 2028 geplant.

"Dieser Meilenstein zeigt eindrucksvoll die Stärke unserer Technologie und unseren Anspruch, die dynamische Entwicklung von KI aktiv mitzugestalten", sagte Dr. Olaf Berlien, President und CEO der INNIO Group. "Gemeinsam mit VoltaGrid gestalten wir die Energieinfrastruktur der nächsten Generation."

"Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau der Energieinfrastruktur für das KI-Zeitalter," so Nathan Ough, CEO von VoltaGrid. "Gemeinsam mit INNIO realisieren wir eine skalierbare, netztaugliche Lösung, die ohne Batteriespeicher auskommt und schnell auf Laständerungen reagiert. Damit schaffen wir die Grundlage für leistungsfähige, zuverlässige und nachhaltige Datacenter der nächsten Generation."

Die von INNIO und VoltaGrid gemeinsam entwickelte Lösung unterstützt den Ausbau von Datacentern und den Betrieb von Servern mit Grafikprozessoren (GPUs) für KI-Anwendungen. Mit der Jenbacher Technologie von INNIO liefert die integrierte Plattform Grundlast-, Not- und Spitzenlaststrom in einem System und schafft hohe Flexibilität im Betrieb. Das System erbringt auch bei hohen Außentemperaturen konstant volle Leistung und reagiert äußerst schnell auf die stark wechselnden Lastanforderungen von KI-Datacentern.

Die Zusammenarbeit ermöglicht VoltaGrid die Integration der Power-Pack-Einheiten in ihre mobilen und groß angelegten Stromversorgungssysteme für Datacenter, die mit INNIO Technologie betrieben werden.

Die INNIO Group

Die INNIO Group ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. Mit den Produktmarken Jenbacher und Waukesha sowie der KI-unterstützten digitalen Plattform myplant bietet die INNIO Group innovative Lösungen für die Energieinfrastruktur von Datacentern, die dezentrale Energieerzeugung und Verdichtungsanwendungen. Mit ihren flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services unterstützt die INNIO Group ihre Kunden, die Energiewende entlang der Energiewertschöpfungskette voranzutreiben. Sie trägt zu einer zuverlässigen Energieversorgung auch dort bei, wo kein Netz verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der INNIO Group unter innio.com. Folgen Sie der INNIO Group und ihren Marken auf X und LinkedIn.

INNIO, Jenbacher, Waukesha und myplant sind Marken oder eingetragene Marken der INNIO Group oder einer ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA und in anderen Ländern. Für eine Liste der Marken der INNIO Group besuchen Sie bitte innio.com/Warenzeichen. Alle anderen Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

VoltaGrid

VoltaGrid ist ein amerikanisches Unternehmen und ein Innovator im Bereich sauberer Energielösungen. Das Unternehmen liefert ultraschnelle, emissionsarme Erdgasstromlösungen für Datacenter, industrielle Anwendungen und die Netzstabilisierung. Die firmeneigene Plattform vereint herausragende Technologie mit modularer, skalierbarer Bereitstellung. Dies macht VoltaGrid zu einem bevorzugten Partner für die Energieinfrastruktur der nächsten Generation.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211154296/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alexander Becker

INNIO Group

+43 664 80833 1998

alexander.becker@innio.com