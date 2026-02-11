Die Aktie des US-Datenanalyse-Spezialisten Palantir befindet sich weiter auf dem absteigenden Ast. Seit den Hochs von Anfang November hat der Kurs um fast ein Drittel korrigiert. Und nun prognostiziert ein bekannter Investor weiteres Ungemach. Müssen sich Anleger Sorgen machen? Deutlicher Rückgang von den Hochs Um es klar zu sagen: Aktuell läuft es für den Highflyer-Titel der vergangenen Jahre überhaupt nicht gut. Begonnen hat der Abstieg im November, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de