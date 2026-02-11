Die Mattel-Aktie erlebt heute einen rabenschwarzen Tag an der Börse. Der Kurs des US-Spielwarenkonzerns bricht um -30% auf das 5-Jahrestief ein. Womit hat Mattel die Börse geschockt und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Schwache Quartalszahlen Der Barbie-Hersteller hat die Börse nicht nur mit schwachen Quartalszahlen geschockt, sondern auch mit einem miesen Ausblick enttäuscht. Der Reihe nach: Im vierten Quartal 2025 steigerte Mattel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
