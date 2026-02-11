© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo

Michael Burry sieht bei Palantir ein bearishes Muster und skizziert mögliche Sturzbereiche weit unter dem aktuellen Kurs. Nach seinem neuen Post wächst die Angst vor einem massiven Rücksetzer.Michael Burry, der durch "The Big Short" berühmt gewordene Investor, hat erneut die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. In einem neuen Beitrag auf X kündigte er an, dass er "an etwas arbeitet $PLTR" - und veröffentlichte dazu einen Chart, der nach seiner Interpretation ein klassisches Schulter-Kopf-Schulter-Muster zeigt. Für technische Analysten gilt diese Formation oft als Warnsignal für das Ende eines Aufwärtstrends. Der von Burry markierte "Kopf" liegt am Rekordhoch von 207,52 US-Dollar aus …