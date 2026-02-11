Gerresheimer verschiebt erneut die Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen, nachdem eine Sonderprüfung millionenschwere Bilanzkorrekturen aufgedeckt hat. Für 2024 summieren sich die Anpassungen auf insgesamt 35 Millionen Euro beim Umsatz und 24 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA, während auch die Prognose für 2025 deutlich gesenkt wird. Zusätzlich belasten hohe Wertminderungen und strategische Umstrukturierungen den Konzern, der erst 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
