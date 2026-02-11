EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresbericht/Vorläufiges Ergebnis

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht - Berentzen-Gruppe mit solidem operativen Ergebnis



Pressemitteilung Nr. 3/2026 Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

Berentzen-Gruppe mit solidem operativen Ergebnis Konzernumsatzerlöse: 162,9 Mio. Euro Konzernbetriebsergebnis (EBIT): 8,5 Mio. Euro | Konzern-EBITDA: 17,1 Mio. Euro.

Grundstein für BERENTZEN EVOLVE 2030 gelegt

Haselünne, 11. Februar 2026 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute vorläufige, noch nicht testierte Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekanntgegeben. Demnach hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 162,9 Mio. Euro erzielt (2024: 181,9 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag bei 8,5 Mio. Euro (2024: 10,6 Mio. Euro), die auf den Konzernumsatz bezogene EBIT-Marge betrug damit 5,2 % (2024: 5,8 %). Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) belief sich auf 17,1 Mio. Euro (2024: 19,3 Mio. Euro), die den Konzernumsatz betreffende EBITDA-Marge beziffert sich demzufolge auf 10,5 % (2024: 10,7 %). "Trotz der anhaltend herausfordernden Marktbedingungen, die sich entsprechend auch in unseren Umsatzerlösen niedergeschlagen haben, ist es uns auch im Geschäftsjahr 2025 gelungen, weiterhin sehr profitabel zu wirtschaften", fasst Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe, zusammen. Ursächlich für den Rückgang der Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr ist zum einen die Veräußerung der Betriebsstätte mit dem Mineralbrunnen in Grüneberg im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2024. "Wir hatten uns seinerzeit bewusst zu diesem Schritt entschieden, weil ein Weiterbetrieb des Standortes aus Profitabilitätsgesichtspunkten für uns keinen Sinn mehr gemacht hätte. Damit verbunden war die Aufgabe des unrentablen regionalen Mineralwassergeschäftes, was nun wie geplant zu Umsatzeinbußen geführt hat", erläutert Schwegmann die Hintergründe. Der darüber hinausführende Rückgang der Konzernumsatzerlöse steht insbesondere mit einem verändertem Konsumverhalten im Zusammenhang. Dies zeigte sich vor allem im Markt für Spirituosen in Deutschland, der von deutlichen Absatzrückgängen geprägt war. "Auch wenn wir von dieser Gesamtmarktentwicklung selbstverständlich betroffen sind, sehen wir innerhalb unseres breiten Portfolios viele Produkte, die eine positive Wachstumsdynamik verzeichnet haben. Dazu gehören beispielsweise unsere Berentzen Minis, unsere Premium Handelsmarkenkonzepte, die neuen Citrocasa XPro Geräte sowie die im vergangenen Jahr erfolgreich eingeführte Mio Mio Dose", erklärt Schwegmann und führt weiter aus: "Damit haben wir auch in unserem bisherigen Kerngeschäft echte Wachstumspotenziale für die Zukunft". Neue Konzernstrategie "BERENTZEN EVOLVE 2030" "Um unsere weiteren Wachstumsambitionen aber dauerhaft und nachhaltig erfüllen zu können, ist es von zentraler Bedeutung, dass wir uns neben diesen Kernthemen weiterentwickeln und den sich tiefgreifend wandelnden Konsummärkten mit neuen Ideen begegnen", so Schwegmann weiter. Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte die Berentzen-Gruppe daher ihre neue Konzernstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030, die insbesondere auf den strategischen Säulen "neuartige Marken und Produkte", "neue Märkte" sowie "neue Vertriebskanäle" beruht. Diese umfassende Strategie zielt darauf ab, die Marktposition der Berentzen-Gruppe zu stärken und Unternehmenswachstum langfristig und nachhaltig zu fördern. "Mit der Einführung völlig neuartiger Marken und Produkte reagieren wir auf veränderte Konsumentenbedürfnisse. Die Erschließung von Auslandsmärkten in der Kategorie der sogenannten "Emerging Markets" wird weitere Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Und mit einer breiteren Aufstellung in zusätzlichen Vertriebskanälen außerhalb des klassischen Lebensmitteleinzelhandels generieren wir neue Touchpoints für unsere Produkte", fasst Schwegmann die wesentlichsten Bausteine von BERENTZEN EVOLVE 2030 zusammen. Diese Kombination werde es der Berentzen-Gruppe ermöglichen, sich in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld auch weiterhin erfolgreich zu behaupten. "Erste konkrete Maßnahmen und Projekte wurden bereits gestartet. Wir sind überzeugt, dass diese und weitere in den kommenden Monaten und Jahren ihre volle Kraft entfalten und wir damit unser wichtigstes Ziel von BERENTZEN EVOLVE 2030 - deutlicher Umsatzzuwachs bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität - erreichen werden", so Schwegmann abschließend. Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



