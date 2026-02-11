Hamburg (ots) -Führende Vermarkter und Publisher schließen sich der wachsenden Zahl von Medienunternehmen an, die gemeinsam mit The Trade Desk daran arbeiten, wettbewerbsfähige und mehr transparente Werbeökosysteme aufzubauen.Mit BCN und Kleinanzeigen bauen zwei der größten Vermarkter und Publisher in Deutschland ihre Partnerschaft mit The Trade Desk aus. Die vertiefte Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Anbieter von Werbetechnologie umfasst die Integration der Open-Source-Identity-Lösung European Unified ID (EUID) sowie den Einsatz der AdTech-Lösung OpenPath, die Werbetreibenden direkten Zugriff auf das Inventar der Publisher ermöglicht und damit für eine objektivere, effizientere und transparentere Lieferkette sorgt.EUID ist ein Open-Source-Identitätsframework für datenschutzbewusste Werbung und Messung. Es verwendet pseudonymisierte Identifikatoren, die aus E-Mail-Adressen und Telefonnummern abgeleitet werden. Das Framework kann BCN und Kleinanzeigen dabei unterstützen, Nutzerinnen und Nutzern relevantere Werbung auszuspielen und gleichzeitig datenschutzfreundlich zu bleiben.Als Antwort auf die Herausforderungen, denen Online-Publisher im Bereich gezielte Werbung und Optimierung der Supply Chain gegenüberstehen, bietet OpenPath eine direkte und vereinfachte Verbindung zu den Akteuren im Premium-Open-Internet. Durch die Unterstützung einer objektiven und transparenten Supply Chain vereinfacht OpenPath die Prozesse, sorgt für mehr Transparenz und reduziert die Anzahl der erforderlichen Zwischenhändler. Diese direkte Verbindung ermöglicht effizientere Auktionen und steigert den Mehrwert für BCN und Kleinanzeigen sowie deren Werbekunden."Mit der fortschreitenden Entwicklung der Adressierbarkeit im Premium-Open-Internet erkennen führende Publisher und Werbetreibende zunehmend, welche Bedeutung Authentifizierung hat, um den Online-Wertetausch - hochwertige Inhalte gegen relevante Werbung - aufrechtzuerhalten. Partner wie BCN und Kleinanzeigen stehen an der Spitze dieser Bewegung", so Jan Vorndamm, Senior Director, Inventory Partnerships, The Trade Desk. "EUID und OpenPath sind wichtige Teile des programmatischen Puzzles, da sie für mehr Transparenz sorgen und Werbetreibenden helfen, den Wert jeder Impression zu maximieren und ihre wertvollsten Zielgruppen besser anzusprechen."Publisher und Vermarkter, die EUID und OpenPath einsetzen, schließen sich einer wachsenden Zahl deutscher und internationaler Titel, Rundfunkanstalten und Rechteinhaber an, die sich für einen wettbewerbsfähigeren und transparenteren Markt einsetzen.Stimmen der beteiligten Partner"Die Unterstützung der EUID und OpenPath ist für BCN ein weiterer wichtiger Baustein innerhalb unserer Vermarkterstrategie. EUID ergänzt unseren bestehenden Identifier-Ansatz, um deterministische und datenschutzkonforme Adressierbarkeit für hochwertige Reichweiten zu ermöglichen. OpenPath adressiert parallel die Effizienz und Transparenz in der programmatischen Supply Chain durch direktere Einkaufsbeziehungen. Beide Initiativen zahlen darauf ein, Wertschöpfung zwischen Publishern und Werbetreibenden zu verbessern und das Open Web nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten", so Carsten Sander, Geschäftsführer Technologie, BCN."Kleinanzeigen bringt Menschen mit konkreter Kaufabsicht zusammen - genau in dem Moment, in dem sie aktiv nach Angeboten suchen. Relevante, datenbasierte Werbung unterstützt dieses Erlebnis für Nutzerinnen und Nutzer und ermöglicht Werbetreibenden direkten Zugang zu kaufnaher Nachfrage und skalierbarer Reichweite. EUID und OpenPath helfen uns dabei, diese Stärke datenschutzkonform, transparent und effizient nutzbar zu machen", so Anna-Lena Mikoteit-Zerb, Director Advertising Monetisation, Kleinanzeigen.Über The Trade DeskDas Technologie-Unternehmen The Trade Desk (NASDAQ:TTD) ermöglicht Marken und Agenturen den Einkauf digitaler Werbung. Über die cloud-basierte Self-Service-Lösung können Mediaeinkäufer datengetriebene Werbekampagnen auf diverse Formate und über unterschiedliche Endgeräte aussteuern und optimieren. Integrationen mit wichtigen Daten-, Mediainventar- und Publisher-Partnern gewährleisten eine maximale Reichweite für unabhängige, datenbasierte Einkaufsentscheidungen. Enterprise APIs ermöglichen den Kunden individuelle Entwicklungen, die auf der Cloud-Plattform aufbauen. The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Für mehr Informationen besuchen Sie thetradedesk.com oder folgen Sie uns auf Facebook (https://atpscan.global.hornetsecurity.com?d=_FzhLllEgmSEHqz7t05P9vY71NrLpXDUv4GHWQIm8rxZRJP3b7eNI4AxpZE56Hwr&f=6ZM_x5WJGPkElERdUwmQjiOg9bA7GCaaZPCO_zFcLQRqTPrXYvhc6zsLET0iv3VU&i=&k=22MJ&m=mIM-qcFZYTbQLTw4vPgrorUJ63BhiLxT6R34Le9fOL_E2-P8nkK1r3Vef1GMY3lqoi3-Twas81S8QALr0CEgXtRKNJ9F5cOSsLXqTkHNCCXHnNfodyIEN291TYZJgS6c&n=13GZEqV_rAXluEjYT8TfDNvz1QWJhxbCi2fXu956AnoyOeJJiUXDu8ZngZz4Y80r&r=8oHO5XvZq7tDgnLOivflLaA9XgTLH-sZIYuhosIEi731ahCAqz-70gou0ZpRbISL&s=c5faf8674dc81a2173bd105106495095fed4b2b48429942e433282d7b7821d3d&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.facebook.com_TheTradeDesk%26amp%3Bd%3DDwMGaQ%26amp%3Bc%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26amp%3Br%3DhdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A%26amp%3Bm%3DOpf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA%26amp%3Bs%3DMgKSyF3jQr6yJPeCRghcHKuU0cHzFZidI7Q7BE1yw0Q%26amp%3Be%3D), X und LinkedIn (https://atpscan.global.hornetsecurity.com?d=gz_My-ZghresEx63QyvsGYE7gHWnxZ4KwCPOW04oxjybF2O_BfKr4kiZNTSN_ccs&f=qbJfH3O1x_Ctw1aBJBNz_NcdhAxuYmDodaW9x5jR8476BVK2Sc2jeq3xe5pmP8qZ&i=&k=aKg9&m=j-DDVDKo31E8AuPfcDnYFBOwImHwtFM1oLykpmxp_M1_hlKD26jGXskvNNZHtjlPexGbGUYW9AbfX70oAYFDozz4aB-mNjuckrc49soT1WeCyvPBSPTstHhah2Z0nHAd&n=AaJTpk0GmM3fxitc6AEYkbi93yDcun_gb6TeueyXsjOti3O5KJXxzgBccE5dgUoS&r=yb6XY2DWqAkzz0jljyRtTfP1q3JthJZX8ZAtrJ047AKnTaCfvRQ-IMXwkGpOO3et&s=74fa40821c3b49c2d7124a7c4935e1b537baec0a5af61e0d6371cddb95fd357c&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.linkedin.com_company_892001_%26amp%3Bd%3DDwMGaQ%26amp%3Bc%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26amp%3Br%3DhdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A%26amp%3Bm%3DOpf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA%26amp%3Bs%3D57SfTL71msE3g5Wyvc7LlTMyLNx3w-vwxMZhdpGieVI%26amp%3Be%3D).Pressekontakt:Barbara PerrupatoCommunications, The Trade Deskbarbara.perrupato@thetradedesk.comOriginal-Content von: The Trade Desk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131144/6215027