Woche 11/26
Samstag, 07.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
Der Justizirrtum
Großbritannien 2018
"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Die gierige Pflegemutter" entfällt "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der gefährliche Anwalt" um 6.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 08.03.
Bitte Programmänderung beachten:
"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 6.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 09.03.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Gianni Infantino?
Deutschland 2023
"planet e.: Abenteuer Arktis - Auf den Spuren des Polarforschers Arved Fuchs" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 10.03.
Bitte Programmänderung beachten:
12.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums
Die Heilige Lanze
Großbritannien 2014
"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Das Geheimnis der Kegelköpfe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 11.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Metropolen der Antike
Athen
Frankreich 2024
"Attila - Die Geheimnisse des Hunnenkönigs" entfällt
7.30 Das antike Rom in 3D
Virtuelle Zeitreise zu den großen Bauwerken
Frankreich 2024
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 13.03.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Andrew Tate?" um 12.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
