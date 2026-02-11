Baden-Baden (ots) -Song-Voting zum Deutschen Finale am 28.2. in Berlin / Public-Viewing in KarlsruheDer Eurovision Song Contest ist mit rund 160 Millionen Zuschauer:innen das größte Musikspektakel der Welt. Der Südwestrundfunk (SWR) hat 2026 in der ARD erstmals die Federführung für den ESC und feiert mit "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" am 28. Februar 2026 live im Ersten, sowie mit Mitmach-Aktionen, einem Live-Event für Musik- und ESC-Fans in Karlsruhe und dem großen Finale am 16. Mai in Wien, dem diesjährigen Austragungsort des ESC."Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" live aus Berlin am Samstag, 28. Februar, um 20:15 Uhr, Neun Acts (https://www.eurovision.de/news/Artists-Das-Deutsche-Finale-2026,deutschland-346.html) stellen sich der Herausforderung und wollen die internationale ESC-Fach-Jury überzeugen. Das letzte Wort hat das Publikum und wählt aus den drei aussichtsreichsten, den Act, der zum großen Finale nach Wien reisen wird. Gastgeberinnen beim Deutschen Finale 2026 sind Barbara Schöneberger und Hazel Brugger - doppelte Energie, Humor und ESC-Expertise. Kommentieren wird - wie auch in Wien - Thorsten Schorn. Party-Stimmung und emotionale Momente sind garantiert: Mit mehr als 1300 Zuschauer:innen im Studio wird es eines der größten deutschen Finals in der ESC-Geschichte. Stehplätze direkt an der Bühne sorgen für Konzert-Feeling."ESC vor acht" vor der tagesschau im Ersten"ESC vor acht" stimmt das Publikum von 23.-26. Februar in kurzen Ausgaben vor der tagesschau auf "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" ein. ESC-Experte und SWR3 Moderator Constantin Zöller stellt in jeder der vier Folgen die Acts vor, die am 28. Februar das Ticket zum ESC nach Wien lösen wollen.Wahl des beliebtesten deutschen ESC-Songs aller ZeitenDer ESC mit dem Motto "United by Music" wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Zum Jubiläum kann online über den beliebtesten deutschen ESC-Song aller Zeiten abgestimmt werden. Das Voting läuft unter https://www.eurovision.de/ oder https://www.swr-vote.de/voting-70-jahre-esc. (https://www.swr-vote.de/voting-70-jahre-esc) Die Abstimmung läuft noch bis zum 13. Februar, 12:00 Uhr. Das Ergebnis wird am 28. Februar in der Sendung "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" präsentiert.Musik-Event mit Public Viewing in KarlsruheIm Herzen seines Sendegebiets, in Karlsruhe, organisiert der SWR am 16. Mai 2026 ein großes Musik-Event mit Public Viewing. Bis zu 3.500 Fans können das Finale in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe auf einer riesigen LED-Wand hautnah mitverfolgen. SWR3 Moderator Sebastian "Basti" Müller und SWR3 DJ Josh Kochhann sorgen an Mikro und Turntables für Stimmung. So wird die Schwarzwaldhalle zur ESC-Partyzone. Tickets gibt es unter SWR3tickets.de (https://www.swrticketservice.de/veranstaltungen/swr3) und bei der Tourist-Information Karlsruhe.Doku über den ESC im Mai im Ersten und in der ARD-MediathekBegleitend zum Eurovision Song Contest in Wien würdigt die ARD das besondere Jubiläum im Mai mit der Dokumentation "70 Jahre ESC - More than Music". Die Doku zeichnet ein facettenreiches Porträt des Wettbewerbs und beleuchtet seinen Einfluss auf Musik, Politik, Gesellschaft, Mode und die LGBTQIA+-Community - eine Zeitreise durch sieben Jahrzehnte ESC-Geschichte. Die Dokumentation "70 Jahre ESC - More than Music" läuft am 11. Mai im Ersten und ist bereits ab 9. Mai in der ARD Mediathek verfügbar.Sendehinweise:- "ESC vor acht", von 23. bis 26. Februar 2026, jeweils um 19:45 Uhr im Ersten- "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026", am 28. Februar 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek- "70 Jahre ESC - More than Music", am 11. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und ab 9. Mai 2026 in der ARD Mediathek- "ESC - Das Finale aus Wien", am 16. Mai 2026 um 21:00 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek; ab 20:15 Uhr Countdown-Show im Ersten, live aus Wien.PRESSEMATERIAL UND KONTAKTE:Hier geht's zum digitalen ESC-Pressedossier mit allen Infos zur Show und Steckbriefen der Acts: http://swr.li/esc-2026Für Interviewanfragen an die Acts wenden Sie sich bitte an die Agentur FOOLPROOFED E-Mail: markus@foolproofed.de | Telefon: 0178 251 53 28Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/eurovision_de/Youtube: https://www.youtube.com/user/escTiktok: https://www.tiktok.com/@eurovision_deFacebook: https://www.facebook.com/EurovisionDEFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: esc.presse@swr.deJürgen Ruf, juergen.ruf@swr.deCarina Eckert, carina.eckert@swr.dePressekontakt ARD:Susi Lindlbauer, susi.lindlbauer@ard.deAgentur FOOLPROOFED für Interviewanfragen an die Acts:markus@foolproofed.deTel.: 0178 2515328Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6215034