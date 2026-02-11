Das Bundesministerium für Verkehr fördert den Aufbau eines weiteren Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff (ITZ-H2). Die dritte Einrichtung dieser Art entsteht in Pfeffenhausen und wird von mehreren bayrischen Hochschulen und Firmen getragen. Während die Formulierung Innovations- und Technologiezentren Wasserstoff (ITZ-H2) mehrere Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung umschreibt, nennt sich geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
