© Foto: Keith Srakocic/AP/dpaDie USA überraschen mit einem unerwarteten Anstieg der Beschäftigtenzahlen. Was bedeuten diese Zahlen für die Wirtschaft?Das Beschäftigungswachstum in den USA zu Beginn des Jahres 2026 fiel stärker aus als erwartet, was die Sorgen um den Arbeitsmarkt etwas milderte. Im Januar stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 130.000, was die Konsensprognose von Dow Jones von 55.000 deutlich übertraf, wie die saisonbereinigten Daten des Bureau of Labor Statistics zeigten. Der Zuwachs war auch eine deutliche Verbesserung gegenüber Dezember, als die Zahl nach einer leichten Abwärtskorrektur nur um 48.000 gestiegen war. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 4,3 Prozent, was …Den vollständigen Artikel lesen
