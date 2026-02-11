© Foto: AdobeStockJetzt wird's spektakulär! Der Kupferpreis setzt aktuell zum Ausbruch über die 6 US-Dollar an. Startet nun die Kupfer-Rallye, die womöglich Gold und Silber in den Schatten stellt?Kupferpreis bricht aus - Startet nun die große Rallye? Kupfer macht sich zum großen Showdown bereit. Der Kupferpreis attackiert mit Vehemenz den markanten Widerstandsbereich um 6 US-Dollar. Ein frisches Kaufsignal könnte eine beeindruckende Rallye lostreten. Bereits zuletzt brillierte das Industriemetall durch seine Stärke. Während der zurückliegenden Turbulenzen blieb Kupfer vergleichsweise stabil. Aus dieser Position der Stärke heraus könnte es nun zum entscheidenden Ausbruch kommen. Kupfer vs. Gold und Silber …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE