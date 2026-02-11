Der erfahrene Produktmanager für Unternehmen verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Produktorganisationen und der Steigerung des exponentiellen Werts

Vasion, ein führender Anbieter von serverlosem Drucken und intelligenter Druckautomatisierung, gab heute die Ernennung von Scott Lee zum Chief Product Officer bekannt. Lee verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich Produkt und Wachstum und hat SaaS-Unternehmen transformiert und skaliert.

Als Chief Product Officer bei Vasion wird Lee die Bereiche Produktmanagement, Produktdesign und Produktbetrieb leiten. Er wird sich darauf konzentrieren, die starke Produktbasis auszubauen und den Kundennutzen im Zuge der Expansion des Unternehmens sicherzustellen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in der Modernisierung komplexer Technologien zu KI-gestützten Plattformen ist er bestens positioniert, um das Wachstum und die Innovation bei Vasion voranzutreiben.

"Vasion ist seit langem für seine Fähigkeit bekannt, alle Aspekte des physischen Drucks mit Produkten wie PrinterLogic zu automatisieren. Da wir unsere Kompetenzen tief in die intelligente digitale Druckautomatisierung hinein erweitert haben, brauchten wir genau die Erfahrung, die Scott mitbringt", sagte Ryan Wedig, CEO und Mitbegründer von Vasion. "Er hat bereits zuvor Produktorganisationen durch einen ähnlichen Schrittfunktionswachstumsübergang skaliert, und es war sofort klar, dass wir uns in den wichtigen Punkten einig sind: Produkte zu entwickeln, die echten Kundennutzen bieten und die digitale Transformation für alle erreichbar machen. Scotts Erfahrung wird entscheidend dazu beitragen, dass wir uns weiterhin auf die Lösung realer Probleme konzentrieren und nicht nur neue Funktionen hinzufügen."

Zuvor war Lee als Chief Product Officer bei Kenect tätig und trug durch die strategische Produktumstellung auf eine AI-first-Plattform zu einer Versiebenfachung des durchschnittlichen Verkaufspreises bei. Vor seiner Tätigkeit bei Kenect war Lee Chief Product Officer bei Benevity. Bei Workfront spielte Lee als Vice President of Strategic Operations und später als Vice President of Product eine zentrale Rolle bei der Umwandlung des Unternehmens von einem Projektmanagement-Tool zu einer Unternehmens-Workmanagement-Plattform, was direkt zur Übernahme von Workfront durch Adobe im Jahr 2020 beitrug. Lee bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus Unternehmensorganisationen wie Dell EMC, Franklin Covey und dem Gruppenproduktmanagement bei Microsoft mit zu Vasion.

"Vasion löst eine der ältesten Herausforderungen der IT, das Druckmanagement, und verwandelt sie in einen strategischen Vorteil, der eine echte digitale Transformation ermöglicht," sagte Scott Lee. "Die Möglichkeit, unsere KI-fähigen Funktionen zu beschleunigen und unsere Plattform für Unternehmens- und Regierungskunden zu skalieren, ist enorm spannend. Ich bin begeistert davon, Produkte zu entwickeln, die echten Kundennutzen bieten, und die Cloud-native intelligente Druckplattform von Vasion schafft die perfekte Grundlage, um die Daten, die durch Dokumenten-Workflows fließen, zu verstehen und zu erschließen."

Vasion arbeitet mit einer FedRAMP High-Zertifizierung und ist damit in der Lage, Behörden zu bedienen, die für ihre Dokumentenprozesse und kritischen Druckvorgänge FedRAMP-zertifizierte Cloud-Dienste benötigen. Vasion verfügt bereits über Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau, darunter ISO 42001-, ISO 27001-Zertifizierungen und SOC-2-Konformität, fortschrittliche Verschlüsselung und umfassende Prüfpfade, die hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Die intelligente Druckplattform dient dazu, die in Druck- und Dokumenten-Workflows enthaltenen Daten zu erschließen und ermöglicht so den Einsatz von KI und eine vollständige digitale Transformation.

Vasion ist die intelligente Druckautomatisierungsplattform, die die digitale Transformation für alle erreichbar macht, indem sie Druckserver überflüssig macht, Druckumgebungen konsolidiert und Workflows digitalisiert. Wir definieren modernes Output-Management mit der weltweit fortschrittlichsten und sichersten Cloud-nativen Plattform neu und verwandeln das, was seit jeher das größte Problem der IT war, nämlich das Drucken, in einen strategischen Vorteil. Mehr als 13.500 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, vertrauen auf Vasion, um ihre Umgebungen zu modernisieren und für KI zu öffnen. Mit Vasion funktioniert die digitale Transformation für alle. Erfahren Sie mehr unter www.vasion.com.

