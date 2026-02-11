Berlin (ots) -Überarbeitete Reformpläne der Bundesregierung für die Fahrausbildung zeigen Licht und Schatten. Pauschale Kürzungen des Fragenkatalogs, der Prüfungsdauer und der Sonderfahrten senken das Niveau der Fahrausbildung und gefährden die Verkehrssicherheit.Der TÜV-Verband hat die überarbeiteten Reformpläne der Bundesregierung für den Führerscheinerwerb als unausgewogen kritisiert. Während Maßnahmen wie die Digitalisierung der Fahrausbildung mit Online-Theoriekursen und Fahrsimulatoren längst überfällig sind, lehnt der TÜV-Verband pauschale Kürzungen des Fragenkatalogs und der Prüfungszeiten ab. "Es ist der falsche Weg, die Anforderungen an den Führerscheinerwerb zu senken", sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband. "Eine 'Fahrprüfung light' darf es nicht geben. Dann machen wir Erfolge bei der Verkehrssicherheit der letzten Jahrzehnte zunichte."Im Jahr 2024 verursachten 18- bis 20-jährige Fahrer:innen laut Statistischem Bundesamt 13.862 Verkehrsunfälle, ein Rückgang von 45 Prozent im Vergleich zu 2010. Die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten 18- bis 25-Jährigen ist seit 2005 um 70 Prozent auf 319 im Jahr 2024 gesunken. Über alle Altersgruppen hinweg lag der Rückgang nur bei 48 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden die Theorie- und Praxisprüfungen digitalisiert und auf wissenschaftlicher Basis modernisiert. Goebelt: "In einem immer komplexer werdenden Verkehrssystem brauchen wir Fahrschüler, die sehr gut vorbereitet sind."Die Bundesregierung plant unter anderem, den Fragenkatalog für die Theorieprüfung um 28 Prozent auf 840 Fragen zu reduzieren und die Gesamtprüfungszeit bei der praktischen Prüfung um 27 Prozent auf 40 Minuten zu verringern. Die Zahl der verpflichtenden Sonderfahrten (Überland, Autobahn, Dunkelheit) wird um zwei Drittel von zwölf auf drei reduziert. "Das bisher erreichte Sicherheitsniveau bei der Fahrausbildung kann mit diesen Maßnahmen nicht gehalten werden", betonte Goebelt. Was den Fragenkatalog angeht, liege Deutschland im europäischen Vergleich mit rund 1.100 Fragen auf oder sogar unter dem Niveau von Ländern wie Frankreich, Österreich, den Niederlanden oder Schweden.Unverständlich ist aus Sicht des TÜV-Verbands, dass die Reform keine verpflichtenden Lernstandskontrollen im Rahmen der Fahrschulausbildung vorsieht. "Die Feststellung der Prüfungsreife in den Fahrschulen ist ein einfaches Instrument, um die Durchfallquoten in der Theorie zu senken", sagt Goebelt. "Weniger Wiederholungsprüfungen sind das wirksamste Instrument, wenn man echte Kostenreduzierungen erreichen möchte." Dagegen habe die Reduzierung des Prüfkatalogs und der Prüfungsdauer kaum einen Effekt, da die Kosten für die Prüfung selbst nur einen Anteil von etwa 1 Prozent an den Gesamtkosten der Fahrausbildung ausmachen. Goebelt: "Hier steht die Kostensenkungen nicht im Verhältnis zum Schutz des Lebens und der Verkehrssicherheit."Sehr kritisch sieht der TÜV-Verband, dass die Fahrschulen von der Pflicht entbunden werden sollen, einen Ausbildungsplan zu erstellen und zu veröffentlichen. "Das schwächt das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer systematischen Ausbildung und verringert die Transparenz für die Fahrschüler", sagt Goebelt. "Damit nimmt das Verkehrsministerium ein sinkendes Niveau der Fahrausbildung in Kauf, was über kurz oder lang zu steigenden Nichtbestehensquoten führen wird."Der TÜV-Verband hat heute die aktuelle Führerscheinstatistik für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse sind hier abrufbar: https://ots.de/gUMeRsÜber den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6215066