Die neuen 13F Filings zum Portfolio von Star-Investor Ken Fisher sind veröffentlicht worden. Auf diese Aktien setzt der Milliardär jetzt sein Vermögen, und so können auch Sie profitieren. Ken Fisher ist an der Wall Street eine bekannte Größe. Der 75-Jährige ist Gründer von Fisher Investments und wurde durch sein Anlagetalent nicht nur weltberühmt, sondern auch extrem wohlhabend. Im Portfolio von Fisher Asset Management befinden sich laut der jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE