Die Gegensätze könnten nicht größer sein. Am Mittwoch bricht die Gerresheimer-Aktie um -30% ein und die Schott Pharma-Aktie gewinnt aktuell +7,5% und steht bei 15,80 €. Beide Unternehmen sind direkte Konkurrenten. Lohnt sich bei Schott ein Einstieg? Ertrag deutlich gesteigert Der gute Geschäftsverlauf des letzten Geschäftsjahres setzte sich auch im ersten Quartal fort. Das Unternehmen sprach von einem gelungenen Jahresauftakt. Der Umsatz in den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de