FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALUULA COMPOSITES NEW G9V1 CA0223173091
AB/FROM ONWARDS 11.02.2026 14:46 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALUULA COMPOSITES NEW G9V1 CA0223173091
AB/FROM ONWARDS 11.02.2026 14:46 CET
© 2026 Xetra Newsboard