© Foto: Jung Ui-Chel - Matrix Images/Jung Ui-ChelFerrari liefert im vierten Quartal 2025 zwar weniger Wagen aus, doch die Aussichten für 2026 sind optimistisch. Analysten sind ebenfalls überzeugt, und die Aktie setzt ihr Comeback fortNach der Kursexplosion am Dienstag fährt die Aktie von Luxuswagenbauer Ferrari auch am Mittwoch weitere Gewinne ein. Insgesamt summieren sich die Gewinne seit Wochenanfang auf rund 13 Prozent. Damit setzt sich Ferrari von seinem 2-Jahres-Tief Anfang Februar ab und startet eine Aufholjagd. Unterstützung kommt dabei auch von Analystenseite. Die Experten von BofA Research bleiben optimistisch und bestätigen ihre Kaufempfehlung für Ferrari. Sie heben das Kursziel auf 375 Euro an und damit 17 Prozent über dem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE