Die VEMA und die diPAY GmbH wollen ihre Kooperation zur Stärkung moderner Vergütungsmodelle vertiefen. Mit einer neuen Schnittstellenanbindung sollen Maklerunternehmen Servicevereinbarungen, Nettotarife und Honorarmodelle einfacher und digital umsetzen können. Die diPAY GmbH und die VEMA haben eine verstärkte Zusammenarbeit vereinbart. Eine neue Schnittstellenanbindung soll es Maklerunternehmen demnach möglich machen, Servicevereinbarungen, Nettotarife und Honorarmodelle einfacher und digital umzusetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
