Die gesetzlichen Krankenkassen verklagen den Bund, weil sie für Bürgergeld-Empfänger den Großteil der Kosten übernehmen müssen. Die Solidargemeinschaft der GKV werde dadurch seit vielen Jahren in Milliardenhöhe belastet. Nun wurden die Klagebegründungen bei Gericht eingereicht. Die gesetzlichen Krankenkassen klagen gegen den Bund, weil sie einen Großteil der Kosten für Bürgergeld-Empfänger tragen müssen. Sie kritisieren, dass sie für diese Leistungen vollständig zahlen müssen, während der Bund sie
