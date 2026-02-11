Der Goldpreis startete heute fest in den Tag, musste jedoch nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar einen Teil der Gewinne abgeben. Das US-Arbeitsministerium meldete für Januar 130.000 neu geschaffene Jobs. Damit wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Ökonomen hatten lediglich mit 66.000 neuen Stellen gerechnet. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent nach zuvor 4,4 Prozent.Die überraschend starken Daten sprechen für einen weiterhin widerstandsfähigen Arbeitsmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
