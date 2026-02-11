Mit den Aktien deutscher Wohnimmobilienunternehmen war in den vergangenen Monaten nur wenig zu holen. Die drei großen Branchenvertreter LEG, TAG Immobilien und Vonovia befinden sich in einem intakten Abwärtstrend. Branchenkenner sprechen mittlerweile von attraktiven Bewertungen. Ein Blick auf den Chart zeigt: Hier könnte ein Trendwechsel bevorstehen.Die Immobilien-Aktien in Deutschland legen heute deutlich zu, weil gleich mehrere positive Faktoren zusammenkommen: Zum einen hellt sich das fundamentale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär