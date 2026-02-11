Top 5 Aktien aus Lateinamerika: Robinhood: Zahlen belasten, Siemens Energy: Stark und Verbio: Aktie hebt ab

Obwohl Ferrari weniger Autos verkauft hat als 2024, konnte der Sportwagenbauer Umsatz und Gewinn steigern. Ist das die Wende im Kurs? Siemens Energy hingegen braucht keine Wende. Der Konzern liefert wie gewohnt stark.Thema des Tages: In Small-Caps umschichten? Während die Welt auf die USA und China blickt, formiert sich in Lateinamerika eine neue Börsendynamik. Rohstoffe, Konsum und Banken profitieren von geopolitischen Verschiebungen und wachsendem Kapitalzufluss. Von brasilianischen Industriechampions über chilenische Rohstoffkonzerne bis zu mexikanischen Konsum- und Finanzwerten - die Region bietet überraschend robuste Geschäftsmodelle mit internationaler Nachfrage. Oder: "Keep it …Den vollständigen Artikel lesen ...
