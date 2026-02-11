FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
XEROX HLDGS CORP. DL 1 XER2 US98421M1062
AB/FROM ONWARDS 11.02.2026 15:08 CET
© 2026 Xetra Newsboard