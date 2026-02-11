Karnataka Renewable Energy Development Ltd. (KREDL)) has issued a letter of award to Pace Digitek for a 250 MW solar project with a 250 MW, 1.1 GWh battery energy storage system (BESS) at Pavagada Solar Park in Karnataka, India, with an interim tariff of INR 5.51 ($0.061)/kWh adopted by the Karnataka Electricity Regulatory Commission.From pv magazine India *]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-698ae108-d100-8328-99e6-95c88a2862c1-0" data-testid="conversation-turn-44" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> ...

Den vollständigen Artikel lesen ...