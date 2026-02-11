DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis (10:45 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar *** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -22,5 Mrd GBP zuvor: -23,7 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q 09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 09:30 EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs (PK 18:30) *** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:00 DE/Aurubis AG, HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Konferenzen zum Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 231.000 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: -4,6% gg Vm zuvor: +5,1% gg Vm 16:00 US/SEC-Vorsitzender Atkins beim Bankenausschuss des US-Senats *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis *** 19:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner *** 20:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy challenges in the new geopolitical environment" 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

