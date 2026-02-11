Die Batterietest-Firma Aviloo aus dem Großraum Wien erhält von Armira Growth eine Kapitalspritze von 30 Millionen Euro. Die Investition soll das weitere Wachstum von Aviloo unterstützen und das Unternehmen als Marktführer im Bereich der EV-Batteriediagnostik etablieren. Im Rahmen der Transaktion erhält Aviloo nicht nur 30 Millionen Euro Wachstumskapital von Armira Growth, sondern der Gesellschafterkreis verändert sich noch darüber hinaus. Denn Armira ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net