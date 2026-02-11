Um den Einsatz von Elektrobussen auf Reiserouten zu unterstützen, geht Daimler Buses unter die Charge Point Operator: Der Hersteller errichtet nun auch öffentliche Ladesäulen für E-Busse - mit Fokus auf hochfrequentierte touristische Standorte in Europa. Nach Köln widmet sich das Unternehmen nun München. Konkret sollen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in München bis Ende 2026 vier öffentliche Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 600 kW entstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
