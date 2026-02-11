Kostenloses Webinar - Gold & Silber im Fokus - Praxistipps zum Einsatz von Derivaten



Am heutigen Mittwoch (11.02.2026) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Gold & Silber im Fokus - Praxistipps zum Einsatz von Derivaten" ein.



Die jüngsten Kursschwankungen bei den Edelmetallen rücken Gold und Silber aktuell verstärkt in den Fokus. Im heutigen Webinar analysieren wir daher die Preisentwicklung dieser Basiswerte und erläutern, wie Anleger mithilfe von Derivaten gezielt auf Marktbewegungen reagieren können.



Unsere Referentin Lisa Hegi erläutert, warum Gold und Silber aktuell besonders relevant sind und stellt verschiedene Produkte vor, mit denen Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen der Edelmetalle und ihrer Futures profitieren können. Dabei geht sie auf die Funktionsweise der Instrumente ein und erklärt, welche spezifischen Faktoren beim Handel zu beachten sind. Anhand praxisnaher Beispiele zeigt Lisa Hegi zudem, wie Sie ein effektives Money Management umsetzen können.



Wie gewohnt haben Sie während der Veranstaltung die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet am heutigen Mittwoch, den 11. Februar, um 18:30 Uhr statt.









