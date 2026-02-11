München (ots) -Bei den heutigen turnusmäßigen Wahlen zur Halbzeit der aktuellen Legislatur gab es in geheimer Abstimmung in der CSU-Fraktion folgende Ergebnisse:Fraktionsvorsitz:Klaus Holetschek 97,3 ProzentParlamentarischer Geschäftsführer und Schatzmeister:Michael Hofmann 94,4 ProzentStellvertreter:Tanja Schorer-Dremel 78,8 ProzentWinfried Bausback 90,1 ProzentMartin Wagle 97,2 ProzentAls Beisitzer wurden in offener Abstimmung einstimmig gewählt:Martin MittagDr. Stephan OetzingerAndreas SchalkThorsten SchwabPeter TomaschkoKlaus Holetschek:"Herzlichen Dank an die CSU-Fraktion für den großen Vertrauensbeweis. Wir sind und bleiben ein starkes Team und der Taktgeber im Bayerischen Landtag. Meine Leitlinie ist weiterhin, dass wir mit unseren Entscheidungen das Leben der Menschen einfacher machen wollen. Das ist unsere Mission und damit werden wir auch erfolgreich sein. Die Menschen sollen spüren, dass ihre Alltagssorgen im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Mir ist es sehr wichtig, dass unsere politische DNA - das "C" und das "S" - immer sichtbar ist.Wir haben bereits sehr viele Punkte des Koalitionsvertrags abgearbeitet und mit einer ganzen Reihe von neuen Gesetzen viel erreicht, zum Beispiel die Modernisierungsgesetze, das neue Ladenschlussgesetz, der Wassercent und die Vorstöße zur bayerischen Olympia-Bewerbung und zum Bayernjahr - Ziele, die wir weiterhin intensiv verfolgen werden. Die Staatsmodernisierung bleibt für uns genauso eine Daueraufgabe wie die Zukunftsgarantie als Versprechen an die junge Generation, sie aktiv in die Gestaltung der Zukunft einzubinden. Wir beginnen jetzt eine neue, noch aktivere Phase: Wir wollen unsere Vorhaben schnell umsetzen. Ein Beispiel ist unser neuer Gesetzentwurf zu den Modellregionen, den wir am Freitag detailliert präsentieren werden. Die Menschen sollen ganz konkret spüren, dass wir Dinge entbürokratisieren und vereinfachen. Gleichzeitig sind wir mit unserer neuen CSU-eigenen KI die modernste Fraktion im Bayerischen Landtag. Mit unserem Teamspirit und diesem Einsatzgeist sind wir auch für die kommenden Jahre bestens vorbereitet.Als Fraktionsvorsitzender werde ich auch in der zweiten Hälfte der Legislatur viel unterwegs sein, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Stimmkreisen ins Gespräch zu kommen und Anregungen für unsere Arbeit im Bayerischen Landtag aufzunehmen. Von Lindau bis Hof, von Aschaffenburg bis Passau - unsere Abgeordneten in den Stimmkreisen sind unsere Seismografen für die Anliegen der Menschen. Seit meiner Wahl im Oktober 2023 sind allein bei mir 220 Veranstaltungen und rund 150 000 Kilometer zusammengekommen. Als starkes Team haben wir immer das Ohr am Menschen. Das ist der Kern unserer Politik."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6215143