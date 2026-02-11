© Foto: SVEN SIMONDeutschland kauft Kampfdrohnen im Wert von 536 Millionen Euro. Der FCAS-Streit mit Frankreich und Airbus hingegen droht zu scheitern. Was passiert jetzt mit Deutschlands Verteidigungsstrategie?Deutschland plant den Kauf von Kampfdrohnen im Wert von rund 536 Millionen Euro von den Start-ups Helsing und Stark Defence, berichtete Reuters. Die Drohnen gehören zur Klasse der Loitering Munitions, die über einem Zielgebiet bleiben und sich dann auf ein Ziel stürzen. Die Käufe sind Teil einer umfassenden Vereinbarung im Volumen von rund 4,3 Milliarden Euro. Die Verträge müssen noch die Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erhalten. Die Drohnen sollen 2027 der 45. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE