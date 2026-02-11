München (ots) -- "CoupleChallenge" ist das aktuell meistgestreamte RTLZWEI-Format auf RTL+- Über 10,1 Mio. Views auf RTL+ nach der Hälfte der Folgen- +73 % Views gegenüber der vorherigen Staffel"CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" entwickelt sich in der aktuellen Staffel zu einem der stärksten Streaming-Treiber im RTLZWEI-Portfolio. Zur Halbzeit der Ausstrahlung erreicht die fünfte Staffel des Reality-Formats 10,1 Millionen Views auf RTL+ und verzeichnet damit ein Wachstum von 73 % im Vergleich zur vorherigen Staffel.Die bis jetzt gezeigten Folgen zeigen eine konstant hohe Nutzung, wobei Folge 2 mit 1,7 Millionen Views bislang die höchste Einzelreichweite innerhalb der laufenden Staffel erzielt.Auch plattformübergreifend sorgt das Format für große Aufmerksamkeit: Auf YouTube, Instagram, TikTok und Facebook wurden bislang über 37 Millionen Views erzielt - das entspricht einem Plus von 193 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark performt Instagram mit durchschnittlich rund 1 Million Views pro Video. Der erfolgreichste Post (https://www.instagram.com/reel/DTiD88lDF2j/) stammt ebenfalls von Instagram und verzeichnet über 3 Millionen Views.Aktuell ist "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" das meistgestreamte Format von RTLZWEI. In der AGF-Programmmarken-Auswertung belegt das Format Platz 2 innerhalb der RTL-Gruppe sowie Platz 10 im Gesamtvergleich aller AGF-gemessenen Streaming-Anbieter. Damit bestätigt das Reality-Format seine Relevanz sowohl im senderinternen als auch im marktweiten Streamingvergleich."CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ist seit dem 14. Januar 2026 auf RTL+ verfügbar und wird immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 09.02.2026AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 14.01.-02.02.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Mediengattung: Streaming-AbrufYouTube Analytics, Facebook/Instagram Insights und TikTok Analytics, 14.01.-10.02.2026Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6215163