DJ Hochtief erhält 230-Mio-EUR-Auftrag für Forschungszentrum in Kiel
DOW JONES--Hochtief hat den Auftrag zum Neubau des Max-Rubner-Instituts in Kiel erhalten. Das Gesamtvertragsvolumen bezifferte der Baukonzern mit rund 230 Millionen Euro. Der Vertrag sieht den weiteren Angaben zufolge vor, dass Hochtief PPP Solutions nicht nur Planung und Bau übernimmt, sondern das Gebäude auch für 30 Jahre betreibt. Die Fertigstellung des Forschungszentrums ist für Herbst 2028 geplant.
February 11, 2026 10:05 ET (15:05 GMT)
