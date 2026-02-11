Straubing (ots) -
Ein zeitgemäßes Behindertengleichstellungsgesetz müsste viel einfacher sein: Wo Menschen leben, arbeiten, einkaufen, lernen oder ihre Freizeit verbringen, muss es zugänglich sein. Punkt. Gewiss, Barrierefreiheit kostet Geld, und gerade kleine Läden oder Betriebe können solche Investitionen oft nicht allein schultern. Doch daraus darf kein Dauerargument werden, um Barrieren stehen zu lassen. Oft braucht es gar nicht viel, um Hürden zu beseitigen. Der Staat muss stärker fördern, um die Lage zu verbessern.
