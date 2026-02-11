Anzeige
Mittwoch, 11.02.2026
WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP
Tradegate
11.02.26 | 18:04
138,12 Euro
-0,76 % -1,06
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
PALO ALTO NETWORKS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PALO ALTO NETWORKS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
138,22138,4218:06
138,20138,5018:06
XTB
11.02.2026 16:39 Uhr
241 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Palo Alto Networks Aktie: CyberArk-Deal stärkt Wachstum

Aktien News: Palo Alto Networks Aktie nach CyberArk-Übernahme im Fokus

Die Palo Alto Networks Aktie rückt erneut ins Zentrum der Aktien News, nachdem der Cybersecurity-Konzern die Übernahme von CyberArk offiziell abgeschlossen hat. Der Deal gilt als strategisch wichtiger Schritt für den gesamten Cybersicherheitsmarkt und stärkt die Position von Palo Alto Networks im Bereich Identity Security - einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Branche.

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Remote Work die Angriffsflächen für Unternehmen massiv vergrößern, setzt Palo Alto Networks auf Expansion und technologische Integration.

Vollständigen Artikel weiterlesen


