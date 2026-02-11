Köln (ots) -26. März 2026 - Kölnwww.schmalenbach-tagung.deSteuern und Zölle sind längst zentrale Standortfaktoren - mit wachsender Steuerkomplexität und steigenden Risiken. Geopolitik, Mindestbesteuerung, Quellensteuern, bürokratische Lasten und ungenutzte Förderungen erhöhen den Druck auf Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft.- Wie lassen sich Steuer- und Zollrisiken wirksam managen?- Wie stärken wir Innovation und Investitionen steuerlich besser - für Konzerne und KMU?- Wie wird die Erfüllung steuerlicher Pflichten einfacher - wo hilft Digitalisierung und wo bauen wir Bürokratie konsequent ab?Lösungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit gibt es - aber nur gemeinsam. Darum ist der Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft auf der Schmalenbach-Tagung 2026 (https://schmalenbach-tagung.de/), die am 23. März in Köln stattfindet, so entscheidend.Unsere Speaker:DR. MARC BINGER | BASF SETHOMAS DIERICHS | Diehl Stiftung & Co. KGPROF. DR. EVA EBERHARTINGER, LL.M. | WU WienDR. DIRK ELVERMANN | BASF SEMICHAEL FREUDENBERG | KPMG AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftHERMANN OTTMAR GAUSS | EY Tax GmbH SteuerberatungsgesellschaftPROF. DR. NILS GOLDSCHMIDT | Universität Siegen und Weltethos InstitutPROF. DR. JOCHEN HUNDSDOERFER | Freie Universität BerlinRA PROF. DR. CHRISTIAN KAESER | Siemens AGPROF. DR. REINALD KOCH | Katholische Universität Eichstätt-IngolstadtSOUNIA KOMBERT | PWC GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftANDREAS KRAUSE | Robert Bosch GmbHANNETTE LINAU | Evonik Industries AGPROF. DR. DEBORAH SCHANZ | Ludwig-Maximilians-Universität MünchenMATTHIAS SCHENK | Hessisches Ministerium der FinanzenPETER SCHREINER | Novartis InternationalPROF. DR. DIRK SIMONS | Universität MannheimPROF. DR. DR. H.C. DR. H.C. CAREN SURETH-SLOANE | Universität PaderbornPressekontakt:Dr. Simone BenderSchmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.Augustinusstr. 11b / 50226 Frechen / T +49 2234 48 00 97www.schmalenbach.orgOriginal-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66303/6215171