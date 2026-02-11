Köln (ots) -
26. März 2026 - Köln
www.schmalenbach-tagung.de
Steuern und Zölle sind längst zentrale Standortfaktoren - mit wachsender Steuerkomplexität und steigenden Risiken. Geopolitik, Mindestbesteuerung, Quellensteuern, bürokratische Lasten und ungenutzte Förderungen erhöhen den Druck auf Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft.
- Wie lassen sich Steuer- und Zollrisiken wirksam managen?
- Wie stärken wir Innovation und Investitionen steuerlich besser - für Konzerne und KMU?
- Wie wird die Erfüllung steuerlicher Pflichten einfacher - wo hilft Digitalisierung und wo bauen wir Bürokratie konsequent ab?
Lösungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit gibt es - aber nur gemeinsam. Darum ist der Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft auf der Schmalenbach-Tagung 2026 (https://schmalenbach-tagung.de/), die am 23. März in Köln stattfindet, so entscheidend.
Unsere Speaker:
DR. MARC BINGER | BASF SE
THOMAS DIERICHS | Diehl Stiftung & Co. KG
PROF. DR. EVA EBERHARTINGER, LL.M. | WU Wien
DR. DIRK ELVERMANN | BASF SE
MICHAEL FREUDENBERG | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
HERMANN OTTMAR GAUSS | EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft
PROF. DR. NILS GOLDSCHMIDT | Universität Siegen und Weltethos Institut
PROF. DR. JOCHEN HUNDSDOERFER | Freie Universität Berlin
RA PROF. DR. CHRISTIAN KAESER | Siemens AG
PROF. DR. REINALD KOCH | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
SOUNIA KOMBERT | PWC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
ANDREAS KRAUSE | Robert Bosch GmbH
ANNETTE LINAU | Evonik Industries AG
PROF. DR. DEBORAH SCHANZ | Ludwig-Maximilians-Universität München
MATTHIAS SCHENK | Hessisches Ministerium der Finanzen
PETER SCHREINER | Novartis International
PROF. DR. DIRK SIMONS | Universität Mannheim
PROF. DR. DR. H.C. DR. H.C. CAREN SURETH-SLOANE | Universität Paderborn
