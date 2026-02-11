In dem jahrelangen juristischen Tauziehen um den Aufbau von Ladeinfrastruktur in München kam es vor wenigen Tagen zu einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht München. Ergebnis: Die Stadt soll den Antrag von Ladeanbieter Qwello für den Bau von Ladestationen nochmals prüfen. Und auch das aktuelle Münchner Vergabeverfahren für Ladeinfrastruktur wird vom Gericht kritisiert. Der Streit zwischen Qwello und Stadt München schwelt seit Langem: Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net