Baden-Baden (ots) -Prominente Filmschaffende über Dokumentarfilme, die sie bewegt, beeindruckt oder nachhaltig beeinflusst haben / 13 Teile à 10 Min. ab 12. Februar 2026 in der ARD MediathekWelcher Dokumentarfilm bleibt ein Leben lang? In "Mein liebster Dokumentarfilm" erzählen Filmschaffende und Künstler:innen wie Wim Wenders, Hanna Schygulla, Campino, Sandra Maischberger u.a., welches dokumentarische Filmerlebnis sie persönlich geprägt und emotional zutiefst berührt hat Die 13-teilige Reihe ist ab 12.2. in der ARD Mediathek abrufbar.Filme fürs LebenIn "Mein liebster Dokumentarfilm" berichten Filmschaffende wie Volker Schlöndorff, Sandra Maischberger, Hanna Schygulla, Fatih Akin, Campino, Rosa von Praunheim u. a., welcher Dokumentarfilm sie bis heute am meisten berührt hat. In intensiven Gesprächen mit Eric Friedler berichten sie, warum der ausgewählte Film ihnen unvergesslich ist. Ihre ganz subjektiven Erinnerungen an Szenen, Bilder und Stimmen sind von einer Intensität, die keinen Zweifel daran lässt, dass der besprochene Film auch ihr eigenes Schaffen und ihre Einsichten in gesellschaftliche Zusammenhänge geprägt hat.Ein neuer Blick auf die WeltDie 13-teilige Koproduktion von SWR und Haus des Dokumentarfilms lädt ein, Klassiker wie "Nacht und Nebel", "Shoah", "Dont Look Back" oder "When We Were Kings" noch einmal mit anderen Augen zu schauen und jüngere Filme wie "Bowling for Columbine" oder "Soundtrack to a Coup d'Etat" neu zu entdecken. "Mein liebster Dokumentarfilm" ist ein Plädoyer für ein Genre, das Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern grundlegend reflektiert. Die Folge "Andres Veiel über SHOAH von Claude Lanzmann" wird während der Berlinale auf dem "Archive Market" (EFM) (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efm-berlinale.de%2Fen%2Findustry-programme%2Fevent-schedule%2Fevent-detail-page_61568.html&data=05%7C02%7CDaniela.Kress%40swr.de%7C36a92541906e4d56822d08de68f37833%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639063592566137952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=SutUF6vqSYNPpnsGYsUtW%2F0fKcv2qGn6s%2BEREZX72ik%3D&reserved=0) vorgestellt."Folgen, Filmschaffende und ihre Filme1. Wim Wenders über "Sans Soleil" von Chris Marker2. Aelrun Goette über "Der gewöhnliche Faschismus" von Michail Romm3. Fatih Akin über "When we were Kings" von Leon Gast4. Volker Schlöndorff über "Nacht und Nebel" von Alain Resnais5. Sandra Maischberger über "Soundtrack to a Coup d'Etat" von Johan Grimonprez6. Andres Veiel über "Shoah" von Claude Lanzmann7. Campino über "Buena Vista Social Club" von Wim Wenders8. Rosa von Praunheim über "Überleben in New York" von Rosa von Praunheim9. Hanna Schygulla über "Eine Geschichte über den Wind" von Joris Ivens10. Gero von Boehm über "Bowling for Columbine" von Michael Moore11. Hella Wenders über "Dont look back" von D. A. Pennebaker12. Stephan Lamby über "The War Room" von Chris Hegedus und D. A. Pennebaker13. Doris Metz über "Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner" von Werner HerzogProduktionEine Koproduktion von SWR und Haus des DokumentarfilmsFotos zum kostenlosen Herunterladen unter ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/).Weitere Informationen unter: http://swr.li/mein-liebster-dokumentarfilmPressekontakt: Daniela Kress, daniela.kress@SWR.deNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6215174