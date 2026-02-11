Neue Konversationsfunktionen ermöglichen es IT-Teams, Geräteprobleme mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache schneller zu diagnostizieren, zu verwalten und zu lösen.

Hexnode hat heute ein umfangreiches Upgrade für Hexnode Genie AI angekündigt, seinen KI-gestützten Assistenten, der die Verwaltung von Endgeräten vereinfachen und beschleunigen soll. Die verbesserte Genie-KI führt eine Konversationsschnittstelle innerhalb der Hexnode Unified Endpoint Management (UEM)-Konsole ein, die es IT-Teams ermöglicht, über natürliche Sprachinteraktionen auf Echtzeit-Geräteinformationen zuzugreifen, Befehle auszuführen und die Fehlerbehebung zu automatisieren.

Dieses Upgrade verändert grundlegend die Art und Weise, wie IT-Administratoren mit ihrem Geräte-Ökosystem interagieren, und ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung, eine optimierte Ausführung und eine reaktionsschnellere Geräteverwaltung in Unternehmensumgebungen.

Chat with Genie AI: Sofortige Einblicke ohne IT-Belastung

Ein häufiger Engpass bei der herkömmlichen Geräteverwaltung ist der Zeit- und Arbeitsaufwand, der erforderlich ist, um relevante Daten zu finden ein Prozess, der häufig die Navigation durch mehrere Dashboards und komplexe Filter erfordert, insbesondere bei dringenden Fehlerbehebungen.

Hexnode Genie AI beseitigt diese Reibungspunkte. Genie ist direkt in die Live-Gerätebestandsverwaltung integriert und ermöglicht es Administratoren, ihre Geräteflotte dialogorientiert abzufragen und sofortige, kontextbezogene Einblicke zu erhalten.

Durch den Ersatz der manuellen Navigation durch natürliche Sprachinteraktion reduziert Genie die Ermüdung beim Umgang mit dem Dashboard erheblich und beschleunigt die Erkennung von Problemen, sodass sich IT-Teams auf die Lösung statt auf die Untersuchung konzentrieren können.

Fix it with Genie AI: Intelligente Fehlerbehebung und automatisierte Korrekturmaßnahmen

Neben der Bereitstellung von Erkenntnissen stellt Hexnode Genie AI einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der operativen Intelligenz dar. Ohne sich ausschließlich auf manuelle Arbeitsabläufe zu verlassen, ermöglicht Genie IT-Teams, Maßnahmen zur Geräteverwaltung durch einfache Anweisungen in natürlicher Sprache zu initiieren.

Wenn Maßnahmen fehlschlagen oder unerwartete Probleme auftreten, beschleunigt Genie die Fehlerbehebung, indem es sofort die Ursachen identifiziert und klare, umsetzbare Lösungsvorschläge präsentiert. Administratoren können die empfohlenen Korrekturen dann direkt über die Genie-Oberfläche anwenden, wodurch der manuelle Aufwand minimiert, die Lösungszeiten verkürzt und die Notwendigkeit einer Eskalation an den Support reduziert werden.

Script with Genie: Vereinfachte Befehlsausführung über Plattformen hinweg

Zur weiteren Verbesserung der Leistungsfähigkeit verfügt Genie AI nun über eine Skripting-Terminal-Schnittstelle für Windows-, Linux- und macOS-Geräte.Dieser dedizierte Kanal ermöglicht es Administratoren, benutzerdefinierte Befehle direkt auszuführen, und bietet einen optimierten und äußerst intuitiven Ansatz für die Skripterstellung.

"Diese Erweiterung stellt einen grundlegenden Schritt in Richtung unserer Vision eines wirklich intelligenten UEM dar. Da der Anwendungsbereich von Genie über gerätebezogene Aufgaben hinausgeht und nun umfassendere Bereiche des IT-Managements abdeckt, gestalten wir die Interaktion der Teams mit der Konsole neu. Wir bewegen uns in Richtung eines reaktionsschnellen, kontextbewussten Ökosystems, in dem die Plattform als intelligenter Partner im Endpunktbetrieb fungiert", erklärte Apu Pavithran, CEO und Gründer von Hexnode.

Für die Zukunft plant Hexnode, Hexnode Genie AI auf die Hexnode XDR-Plattform auszuweiten, um die gleiche Konversationsintelligenz und Automatisierung auch für die Erkennung komplexer Bedrohungen und Sicherheitsvorgänge nutzbar zu machen.

Über Hexnode

Hexnode, die Unternehmenssoftwaresparte von Mitsogo, ist ein führender Anbieter von Endpunktlösungen, die die Verwaltung und Sicherheit optimieren. Hexnode UEM bietet leistungsstarkes, autonomes und KI-gestütztes Endpunktmanagement, während Hexnode XDR proaktive Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ermöglicht. Hexnode unterstützt Unternehmen in über 130 Ländern und baut kontinuierlich ein nahtloses Ökosystem vernetzter Tools auf, wobei jeweils eine Software nach der anderen integriert wird.

