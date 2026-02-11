Köln (ots) -Um noch mehr Menschen mit Informationen aus und für NRW zu erreichen, will der WDR seine regionale Berichterstattung neu aufstellen. Dafür ist geplant, die bisherigen Programmbereiche Aktuelles und Landesprogramme zum 1. Januar 2027 zu einem neuen Programmbereich NRW (Arbeitstitel) zusammenzuführen. Das Vorhaben bedarf noch der Befassung und Zustimmung der WDR-Gremien.Die publizistische Gesamtverantwortung für diesen neuen Programmbereich soll bei Chefredakteur Stefan Brandenburg liegen - mit starken Regionalstudios, die für ihre jeweiligen Berichtsgebiete verantwortlich Inhalte produzieren. Das Ziel: die Menschen in Nordrhein-Westfalen in ihrer Lebenswirklichkeit und ihrem Alltag noch besser mit Informationen zu versorgen, überall und rund um die Uhr.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Wir wollen die regionale Berichterstattung für die Menschen im Land deutlich ausbauen - unter einem Dach und mit unserer geballten journalistischen Kompetenz. Die Tech-Giganten interessieren sich nicht für Wachtendonk oder Tecklenburg. Aber der WDR tut das. Neues aus und für NRW wird es von uns noch schneller und attraktiver auf allen relevanten Kanälen geben. Damit wollen wir für noch mehr Menschen die digitale Heimat im Westen werden."Die geplante neue Organisationsstruktur soll nun ausgestaltet werden, zusammen mit den Mitarbeitenden der betreffenden Bereiche, dem Personalrat, der Redakteursvertretung und in enger Abstimmung mit den WDR-Aufsichtsgremien.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6215180