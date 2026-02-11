© Foto: Dall-EGoldman Sachs verstärkt sein Krypto-Engagement und katapultiert den Ripple-Token XRP ins Zentrum institutioneller Aufmerksamkeit.Wie aus einer aktuellen Offenlegung hervorgeht, hat die US-Investmentbank Goldman Sachs rund 153 Millionen US-Dollar in XRP-ETFs investiert. Neben Positionen in Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Produkten rückt damit auch der Ripple-Token in den Kreis jener Kryptowährungen auf, die von einem der einflussreichsten Finanzhäuser der Welt in großem Stil gehalten werden. Zwar führt ein ETF-Investment nicht unmittelbar zu einer erhöhten Spot-Nachfrage nach XRP, dennoch stärkt die Allokation das institutionelle Narrativ des Tokens in einer Phase, in der verstärkt auf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE