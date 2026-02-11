Berentzen-Gruppe, einer der traditionsreichsten deutschen Spirituosen- und Getränkehersteller, hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt - und zeigt sich trotz deutlicher Umsatzrückgänge operativ stabil. Der Konzernumsatz sank um rund 10 % auf 162,9 Mio. Euro (2024: 181,9 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT ging von 10,6 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro zurück, die EBIT-Marge betrug 5,2 % (Vorjahr: 5,8 %). Das EBITDA fiel von 19,3 Mio. auf 17,1 Mio. Euro, die EBITDA-Marge blieb mit 10,5 % (Vorjahr: 10,7 %) nahezu stabil. CEO Oliver Schwegmann zeigt sich zuversichtlich: "Trotz der anhaltend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
