FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Mittwoch belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 128,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

"Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die heutigen Daten bestätigen den Eindruck, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten stabilisiert hat und sogar wieder etwas an Dynamik gewinnt." Zinssenkungen dürften aber unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh wieder aufgenommen werden - nach dessen für Mitte Mai geplanten Amtsantritt.

Der Euro-Bund-Future geriet nach der Veröffentlichung der Daten unter Druck. Er erholte sich jedoch rasch wieder und bewegte sich so auf dem Niveau von vor der Bekanntgabe der Daten./jsl/he