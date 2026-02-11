Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Mittwoch, 25. Februar 2026, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälAuf Heimweg ermordetEine junge Auszubildende macht sich nach Feierabend auf den Weg zur elterlichen Wohnung. Dort kommt sie nicht an. Am nächsten Tag findet ein Mann ihre Leiche.Mysteriöser VermisstenfallEin Mann verschwindet spurlos. Eine Woche später hebt ein Unbekannter Geld von seinem Konto ab. Hat er etwas mit dem Verschwinden zu tun?Schockierende VergewaltigungsserieEin perfider Unbekannter zwingt junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen. Mithilfe eines Phantombilds fahndet jetzt die Polizei nach dem Serientäter.Party neben ÜberfallEin junger Mann zieht in ein Haus und feiert mit seinen Freunden den Einstand. Was er nicht ahnt: Direkt nebenan stehen die Nachbarn Todesängste aus.Banküberfall in 90 SekundenEin Unbekannter betritt eine Bankfiliale kurz vor Feierabend. Es sind viele Angestellte anwesend - doch das schreckt den Täter nicht ab. Er zieht ein Messer und fordert Geld."Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.Mittwoch, 18. März 2026, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälSexualmord in LokalEine Thekenkraft wird nachts in einer Kneipe vergewaltigt und ermordet. Auch Jahrzehnte später ist der Mörder nicht gefunden. Doch es gibt vielversprechende Anhaltspunkte.Im Bett überraschtAcht Uhr morgens, helllichter Tag. Ein Mann liegt noch im Bett und hört plötzlich Geräusche in der Wohnung. Dann tauchen zwei maskierte Männer in der Tür auf.Mordversuch auf offener StraßeDie obdachlose Frau ist für ihre Wohltätigkeit bekannt: Was sie entbehren kann, gibt sie den Bedürftigen ihres Viertels. Trotzdem versucht ein Unbekannter sie zu töten - mit Feuer.Dreister ÜberfallSpät abends bekommt ein Mann Besuch. Vor der Tür stehen zwei Männer, angeblich Polizisten. Doch als der Hausherr die Tür öffnet, zeigen die beiden Fremden ihr wahres Gesicht.Elfjähriger auf der FluchtEin elf Jahre alter Junge ist allein zuhause. Als er seltsame Geräusche hört, sieht er nach - und steht plötzlich einem Einbrecher gegenüber."Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6215201