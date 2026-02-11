DJ EZB/Lagarde rät zur Schaffung eines europäischen "Safe Asset" - Agentur

DOW JONES--Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den EU-Staats- und Regierungschefs eine Liste dringender Aufgaben zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas übermittelt. Wie diese unter Berufung auf einen "Insider" berichtet, spricht sie sich in einem am Mittwoch übermittelten Dokument dafür aus, dass EU-Kommission und EU-Staaten ein hochliquides, europaweites "Safe Asset" auflegen - eine besonders ausfallsichere Form der Anleihe. Diese solle das Angebot an hochwertigen Sicherheiten erhöhen und gleichzeitig sicherstellen, dass angemessene Anreize für eine umsichtige Finanzpolitik gewahrt blieben.

Lagarde skizzierte in der Dringlichkeitsliste demnach Aufgaben zur Schaffung einer Spar- und Investitionsunion, zur Realisierung des digitalen Euro, zur Vertiefung des Binnenmarktes, zur Förderung von Innovationen und zur Stärkung des institutionellen Kernrahmens der EU.

