Die größte Ausgabe in der Geschichte des Gipfels versammelte mehr als 6.250 globale Führungspersönlichkeiten, politische Entscheidungsträger und Experten aus über 150 Ländern

Führende Politiker aus aller Welt, darunter die Präsidenten der Schweiz, Sierra Leones und weiterer Länder, führen strategische Dialoge

Unter der Leitung des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, und Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Herrscher von Dubai, wurde der Weltgipfel der Regierungen in Dubai mit der bisher höchsten Teilnehmerzahl von über 6.250 Personen erfolgreich abgeschlossen.

Eine globale Plattform, die weltweit führende Persönlichkeiten zusammenbringt

Der World Governments Summit 2026 fand vom 3. bis 5. Februar in Dubai statt und versammelte Entscheidungsträger, Vordenker und Experten aus verschiedenen Branchen, wodurch die Rolle des Gipfels als globale Plattform für die Gestaltung der Zukunft der Regierungsführung gestärkt wurde.

An dieser beispiellosen Zusammenkunft nahmen Vertreter von mehr als 150 Regierungen, über 700 CEOs, mehr als 500 Minister und 60 Staatschefs teil. Darüber hinaus wurden mehr als 87 Nobelpreisträger und international anerkannte Wissenschaftler sowie über 80 internationale Organisationen und Forschungszentren begrüßt.

Präsidenten und andere weltweit führende Persönlichkeiten kamen zusammen, um hochkarätige strategische Gespräche zu führen. Zu den Veranstaltungen gehörten "Is the Next Decade African?", bei der afrikanische Präsidenten ihre Vision für das kommende Jahrzehnt darlegten, "The Geopolitical Reset" mit Dr. Anwar Gargash und Mike Pompeo sowie "A Conversation with the President of the Swiss Confederation", bei der strategische globale Prioritäten umrissen wurden.

Wichtige Ankündigungen und strategische Meilensteine

Bei seiner 13. Ausgabe fanden im Rahmen des Gipfels mehr als 445 Dialogrunden mit über 450 Persönlichkeiten aus aller Welt statt, dazu 25 globale Foren und mehr als 45 Ministertreffen und hochrangige Zusammenkünfte.

Auf dem Gipfel wurden mehrere bedeutende Ankündigungen gemacht, darunter die Einführung der OPENSCI-Initiative auf dem World Laureates Summit, eine Partnerschaft zwischen der Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai und Elon Musks Unternehmen The Boring Company zur Förderung des Passagiertunnelprojekts Dubai Loop, die Vorstellung des weltweit größten KI-Chips, die Ankündigung autonomer Transit-Pods in Zusammenarbeit mit Glydways als Teil der Mobilitätspläne der nächsten Generation für Dubai sowie neue Nachhaltigkeitsinitiativen, darunter Pläne zur Einführung des "Sponge City"-Modells zur Stärkung der Klimaresilienz in Städten, neben einer breiteren Welle von Vereinbarungen und Initiativen.

Ausblick auf den WGS 2027

Aufbauend auf dieser Dynamik ist die nächste Ausgabe des Gipfels für den 1. bis 3. Februar 2027 geplant, mit dem Ziel, die Zukunft von Regierungen und Gesellschaften weltweit weiter mitzugestalten.

