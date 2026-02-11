© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstEin Top-Analyst warnt vor einer Dollar-"Todesspirale" und sieht Gold erst am Anfang eines historischen Bullenlaufs. In seinem Extrem-Szenario steigt das Edelmetall bis auf 12.000 US-Dollar.Der Goldmarkt bekommt neuen Auftrieb durch eine spektakuläre Prognose des Investors Daniel Oliver, Gründer des auf Edelmetalle spezialisierten Hedgefonds Myrmikan Capital. Oliver erwartet eine mehrstufige Rallye, die Gold auf 8.000 bis 12.000 US-Dollar pro Unze treiben könnte - getrieben von strukturellen Problemen des US-Finanzsystems. In einer vielbeachteten Analyse beschreibt er die USA als "Gefangene einer Gelddruckfalle", in der steigende Zinsen, massive Staatsschulden und ausgereizte Bilanzen der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE